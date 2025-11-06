Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, siyatik sinirindeki sorun nedeniyle bireysel çalışmalara devam ederken, ESPN'den Shams Charania'ya göre sıradaki aşama canlı 5'e 5 antrenmanlara katılması olacak.James, alt sırtı ve sağ tarafını etkileyen siyatik problemi nedeniyle Lakers'ın önündeki beş maçlık deplasman turunda takımla birlikte seyahat etmeyecek. Lakers bu süreçte Atlanta, Charlotte, Oklahoma City, New Orleans ve Milwaukee deplasmanlarına çıkacak.Takım yolculuktayken, Lakers'ın G League takımı South Bay Lakers, El Segundo'daki tesislerde antrenman yapacak. James'in bu çalışmalara katılıp katılmayacağı veya takımın dönüşünü mü bekleyeceği ise henüz net değil.Bu durum, yıldız oyuncunun en erken 18 Kasım'da, Lakers'ın Utah Jazz'ı ağırladığı maçta parkelere dönebileceği anlamına geliyor.Lakers, James'in yokluğunda sezona 6-2'lik bir başlangıç yaptı.Aralık ayında 41 yaşına girecek olan James'in, siyatik problemini ilk olarak Temmuz sonu ya da Ağustos başında yaptığı bir idmanda hissettiği belirtiliyor.James, geçen sezon 70 maçta 24.4 sayı, 7.8 ribaunt ve 8.2 asist ortalamaları tutturmuştu.