LeBron James emeklilik planları hakkında konuştu

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinin sonuna yaklaştığını kabul etti ancak emekliliğin henüz kapıda olmadığını söyledi.

19 Eylül 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerinin sonuna yaklaştığını kabul etti ancak emekliliğin henüz kapıda olmadığını söyledi.

Lakers ile 23. NBA sezonuna hazırlanan James, geleceği hakkında artan söylentilere netlik kazandırdı.

"360 With Speedy" podcast programında konuşan James, kariyerinin ileri dönemlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"Artık yokuşun diğer tarafındayım. Kesinlikle bir 23 yıl daha oynamayacağım, bu kesin. On yıl daha oynamayacağım. Kesinlikle sona yaklaştığım bir dönemdeyim. Henüz orada değilim ama emeklilik geliyor, geliyor… sadece henüz burada değil."

40 yaşındaki yıldız forvet, 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanarak Lakers ile iki yıllık, 104 milyon dolarlık ve takas yasağı içeren sözleşmesinin son yılına girdi. ESPN'den Brian Windhorst, "Bu belki de son yıl olabilir" yorumunda bulunmuştu. Ancak James, sağlıklı olduğu dönemlerde hâlâ elit seviyede performans sergiliyor.

Geçen sezon, dört kez NBA şampiyonu olan James için birçok kilometre taşına sahne oldu. Vince Carter ile NBA tarihindeki en çok sezon oynayan oyuncu rekorunu egale etti, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek kariyer dakikalarında zirveye çıktı ve üst üste triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Ayrıca Michael Jordan'ı geride bırakarak en fazla 30 sayı atan maç rekorunun sahibi oldu, bir maçta 40 sayı atan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti ve normal sezon ile playofflar toplamında 50.000 kariyer sayısına ulaştı.

Emeklilik konuşmaları artarken James'in kariyer istatistikleri, onun hâlâ oyunun en büyük yıldızlarından biri olduğunu gösteriyor: 27 sayı, 7.5 ribaund ve 7.4 asist ortalaması.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
