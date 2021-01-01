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LeBron: "Final yarışında, Chris Paul isimli bir ata oynadım!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2021 NBA Finalleri'nde, yakın arkadaşı olan Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'u desteklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2021 NBA Finalleri'nde, yakın arkadaşı olan Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'u desteklediğini söyledi.

Kısa süre önce Jimmy Kimmel Live isimli programda konuk olan LeBron, Finallerde Suns ekibini desteklediğini açıklarken, nedenini de şu şekilde dile getirdi:

"Yarışta Chris Paul isimli bir ata oynadım, yani izliyorum. O benim kardeşimdir ve birbirimizi liseden beri tanırız. Hatta ilk kez sekizinci sınıftayken tanışmıştık. Florida'da aynı AAU ulusal basketbol turnuvasında oynamıştık ve sonra da resmi olarak benim lise sonuncu, onun da ikinci senesinde tanışmıştık. O zamandan beri arkadaşız."

James ve Paul'un her ikisi de, 2003 lise sınıfının bir parçasıydı. James 1 numaralı yıldız adayıyken, Paul o listede 6. sırada yer almıtı. LeBron liseden doğruca NBA'e giderken, Paul, Wake Forest'ta iki sezon daha oynamıştı.

2021 NBA Finalleri'nde oynadığı dört maçta Paul, 21.0 sayı ve 8.3 asist ortalamaları yakaladı ve Suns ise, seride Bucks ile 2-2 berabere durumda.


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