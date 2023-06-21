Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, takım arkadaşı Anthony Davis'ten "bıkıp usandığı" iddiası ortaya atıldı.



2019-20 sezonundan beri takım arkadaşı olan LeBron ve Davis ikilisi, 2020'de şampiyonluğa ulaşmış, ancak o zamandan beri playofflarda beklenen başarıyı yakalayamamıştı.



'The Zach Gelb Show'da konuşan CBS Sports'tan Bill Reiter'e göre ikilinin ilişkisinin artık eskisi gibi olmama ihtimali bulunuyor:



"LeBron huysuz bir adam. İnsanlar hakkında düşüncelerini zamanla değiştirebiliyor. Duyduğuma göre Anthony Davis'ten artık bıkmış usanmış. Bariz sebeplerden dolayı ona inancını kaybetmiş.



Takımda LeBron ve (genel menajer) Rob Pelinka arasında süregelen bir güç savaşı olduğu söyleniyor. Bence LeBron AD defterini artık kapattı ve kendisinin bu yaz takas edilme şansı sıfır diyemeyiz."



Kariyerinde istikrarlı bir şekilde sağlıklı kalma konusunda sürekli sıkıntı çekmiş olan AD, bu sezon sadece 56 maçta forma giymiş ancak 25.9 sayı ve 12.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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