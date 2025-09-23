23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Lamine Yamal için Ballon d'Or tepkisi!

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, oğlunun Ballon d'Or'u kazanamamasına tepki gösterdi.

calendar 23 Eylül 2025 15:13 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal için Ballon d'Or tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol dünyasının en prstijli ödülü Ballon d'Or'da kazanan bu yıl Paris Saint-Germain'den Ousmane Dembele oldu.

BABASINDAN TEPKİ

Barcelona forması giyen Lamine Yamal ise, Dembele'nin arkasında Ballon d'Or sıralamasını ikinci sırada bitirdi. Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Yamal'ın ödülü kazanamamasına tepki gösterdi.

"HIRSIZLIK DEĞİL AMA..."

Mounir Nasraoui "O, en iyiisi. Hırsızlık demiyorum ama bir insana manevi olarak zarar verildi." dedi.

"YAMAL EN İYİSİ"


"Lamine Yamal, açık ara dünyanın en iyi oyuncusu." ifadeleriyle sözlerine devam eden Nasraoui, "Sadece benim oğlum olduğu için değil, dünyanın en iyi oyuncusu olduğu için." diye konuştu.

"GELECEK YIL BİZİM OLACAK"

"Burada garip bir şey olduğunu söylemeliyiz." diyen Mounir Nasraoui, "Gelecek yıl ödül bizim olacak, gelecek yıl Ballon d'Or'u bir İspanyol kazanacak." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.