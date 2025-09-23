Lamine Yamal için Ballon d'Or tepkisi!

Futbol dünyasının en prstijli ödülü Ballon d'Or'da kazanan bu yıl Paris Saint-Germain'den Ousmane Dembele oldu.
BABASINDAN TEPKİ
Barcelona forması giyen Lamine Yamal ise, Dembele'nin arkasında Ballon d'Or sıralamasını ikinci sırada bitirdi. Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Yamal'ın ödülü kazanamamasına tepki gösterdi.
"HIRSIZLIK DEĞİL AMA..."
Mounir Nasraoui "O, en iyiisi. Hırsızlık demiyorum ama bir insana manevi olarak zarar verildi." dedi.
"YAMAL EN İYİSİ"
"Lamine Yamal, açık ara dünyanın en iyi oyuncusu." ifadeleriyle sözlerine devam eden Nasraoui, "Sadece benim oğlum olduğu için değil, dünyanın en iyi oyuncusu olduğu için." diye konuştu.
"GELECEK YIL BİZİM OLACAK"
"Burada garip bir şey olduğunu söylemeliyiz." diyen Mounir Nasraoui, "Gelecek yıl ödül bizim olacak, gelecek yıl Ballon d'Or'u bir İspanyol kazanacak." dedi.
