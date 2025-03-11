Lamine Yamal'dan tarihe geçen performans!

Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. (17 yaş 214 gün)

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lamine Yamal'dan tarihe geçen performans!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2025 21:30
Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Benfica ile oynanan maçta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Yamal, 11. dakikada Raphinha'nın attığı golde asisti yapan futbolcu oldu. 17 yaşındaki futbolcu, 27. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı.

Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. (17 yaş 214 gün)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery