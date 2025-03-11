Lamine Yamal'dan tarihe geçen performans!

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Benfica ile oynanan maçta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.



Yamal, 11. dakikada Raphinha'nın attığı golde asisti yapan futbolcu oldu. 17 yaşındaki futbolcu, 27. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı.



Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. (17 yaş 214 gün)



