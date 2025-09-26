26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Lakers, LeBron James'in sözleşmesini uzatma isteğine "olumlu yanıt vermedi"

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, yaz döneminde takımdan sözleşme uzatması talebinde bulundu. Ancak Bleacher Report'tan Yaron Weitzman'ın haberine göre Lakers yönetimi bu isteğe sıcak bakmadı ve James, sonrasında 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanmak zorunda kaldı.

Lakers, LeBron James'in sözleşmesini uzatma isteğine 'olumlu yanıt vermedi'
James'e yakın bir NBA kaynağı, "LeBron açıkça bir uzatma kontratı istiyordu. Ancak Lakers'ın buna yanaşmayacağı da bir o kadar netti," ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki yıldız forvet, 23. NBA sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025-26 sezonu, iki yıllık 104 milyon dolarlık kontratının son yılı olacak. Bu kontratta takası reddetme hakkı (no-trade clause) da bulunuyor.


Geçen sezon 21. kez All-Star seçilen James, Lakers formasıyla çıktığı maçlarda 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynayarak takımını Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya taşıdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
