Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, yaz döneminde takımdan sözleşme uzatması talebinde bulundu. Ancak Bleacher Report'tan Yaron Weitzman'ın haberine göre Lakers yönetimi bu isteğe sıcak bakmadı ve James, sonrasında 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanmak zorunda kaldı.James'e yakın bir NBA kaynağı, "LeBron açıkça bir uzatma kontratı istiyordu. Ancak Lakers'ın buna yanaşmayacağı da bir o kadar netti," ifadelerini kullandı.40 yaşındaki yıldız forvet, 23. NBA sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025-26 sezonu, iki yıllık 104 milyon dolarlık kontratının son yılı olacak. Bu kontratta takası reddetme hakkı (no-trade clause) da bulunuyor.Geçen sezon 21. kez All-Star seçilen James, Lakers formasıyla çıktığı maçlarda 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynayarak takımını Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya taşıdı.