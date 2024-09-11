Los Angeles Lakers'ın, efsane figürü Jerry West'i formasında yer vereceği şeritle onurlandıracağı bildirildi.
Lakers, hem oyuncu hem de yönetici olarak takımın ikonu haline gelmiş olan ve geçtiğimiz Haziran ayında 86 yaşındayken hayata gözlerini yuman West'i anma amacıyla, 2024-25 sezonu boyunca formasına 44 numaralı bir şeride yer vereceğini duyurdu.
Silüeti NBA logosunda kullanılan ve vefatı lig çapında hissedilen West ile ilgili olarak NBA başkanı Adam Silver, "spor tarihinin en büyük yöneticilerinden biri" tanımlamasını kullandı.
Los Angeles ekibinin 1960 NBA draftında 2. sıradan seçtiği efsanevi oyuncu West, Hall of Fame kariyerinin 14 sezonunu aynı takımda geçirmiş, 1972'de NBA şampiyonluğu kazanmış, takımı kaybetmesine rağmen 1969 yılında Finaller MVP'si ödülünü almış, birer kez sayı ve asist kralı olmuş, 12 kez All-NBA kadrolarına girmiş ve beş kez ise savunma beşlerine seçilmişti.
Emekli olduktan sonra da Lakers'a yardım etmeyi bırakmayan West, takıma koçluk yaptığı üç sezonda da ekibi playofflara taşımayı başarmış ve sonrasında ise yönetim kadrosuna dahil olarak, 1982'de organizasyonun genel menajerliğine soyunmuştu.
West bu görev süresince altı şampiyonluk daha kazanmış ve Kobe Bryant ile Shaquille O'Neal'ı bir araya getirerek, Lakers'ın yeni bir hanedanlık dönemine adım atmasına yardımcı olmuştu.
West ayrıca Lakers dönemi sonrasında Memphis Grizzlies'in genel menajerliğini üstlenmesinin yanı sıra, Golden State Warriors ve LA Clippers'ta da danışmanlık görevi yapmıştı.
Crypto.com Arena'nın dışında bir heykeli de mevcut olan West'in hayatının kutlanması kapsamında Lakers, 22 Ekim'de Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak sezonun açılış maçında kendisine ait formaları hediye edecek.
Lakers, hem oyuncu hem de yönetici olarak takımın ikonu haline gelmiş olan ve geçtiğimiz Haziran ayında 86 yaşındayken hayata gözlerini yuman West'i anma amacıyla, 2024-25 sezonu boyunca formasına 44 numaralı bir şeride yer vereceğini duyurdu.
The team will honor Jerry West with a commemorative No. 44 band on their jerseys this season 💜 pic.twitter.com/S8MZ3WN5DB
— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 10, 2024
Silüeti NBA logosunda kullanılan ve vefatı lig çapında hissedilen West ile ilgili olarak NBA başkanı Adam Silver, "spor tarihinin en büyük yöneticilerinden biri" tanımlamasını kullandı.
Los Angeles ekibinin 1960 NBA draftında 2. sıradan seçtiği efsanevi oyuncu West, Hall of Fame kariyerinin 14 sezonunu aynı takımda geçirmiş, 1972'de NBA şampiyonluğu kazanmış, takımı kaybetmesine rağmen 1969 yılında Finaller MVP'si ödülünü almış, birer kez sayı ve asist kralı olmuş, 12 kez All-NBA kadrolarına girmiş ve beş kez ise savunma beşlerine seçilmişti.
Emekli olduktan sonra da Lakers'a yardım etmeyi bırakmayan West, takıma koçluk yaptığı üç sezonda da ekibi playofflara taşımayı başarmış ve sonrasında ise yönetim kadrosuna dahil olarak, 1982'de organizasyonun genel menajerliğine soyunmuştu.
West bu görev süresince altı şampiyonluk daha kazanmış ve Kobe Bryant ile Shaquille O'Neal'ı bir araya getirerek, Lakers'ın yeni bir hanedanlık dönemine adım atmasına yardımcı olmuştu.
West ayrıca Lakers dönemi sonrasında Memphis Grizzlies'in genel menajerliğini üstlenmesinin yanı sıra, Golden State Warriors ve LA Clippers'ta da danışmanlık görevi yapmıştı.
Crypto.com Arena'nın dışında bir heykeli de mevcut olan West'in hayatının kutlanması kapsamında Lakers, 22 Ekim'de Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak sezonun açılış maçında kendisine ait formaları hediye edecek.
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