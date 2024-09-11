The team will honor Jerry West with a commemorative No. 44 band on their jerseys this season 💜 pic.twitter.com/S8MZ3WN5DB



— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 10, 2024

Los Angeles Lakers'ın, efsane figürü Jerry West'i formasında yer vereceği şeritle onurlandıracağı bildirildi.Lakers, hem oyuncu hem de yönetici olarak takımın ikonu haline gelmiş olan ve geçtiğimiz Haziran ayında 86 yaşındayken hayata gözlerini yuman West'i anma amacıyla, 2024-25 sezonu boyunca formasına 44 numaralı bir şeride yer vereceğini duyurdu.Silüetikullanılan ve vefatı lig çapında hissedilen West ile ilgili olarak NBA başkanı Adam Silver," tanımlamasını kullandı.Los Angeles ekibinin 1960 NBA draftında 2. sıradan seçtiği efsanevi oyuncu West, Hall of Fame kariyerininaynı takımda geçirmiş,kazanmış, takımı kaybetmesine rağmenyılındaödülünü almış, birer kez sayı ve asist kralı olmuş,kadrolarına girmiş veiseseçilmişti.Emekli olduktan sonra da Lakers'a yardım etmeyi bırakmayan West, takıma koçluk yaptığı üç sezonda da ekibitaşımayı başarmış ve sonrasında ise yönetim kadrosuna dahil olarak,organizasyonun genel menajerliğine soyunmuştu.West bu görev süresincedaha kazanmış veilebir araya getirerek, Lakers'ın yeni bir hanedanlık dönemine adım atmasına yardımcı olmuştu.West ayrıca Lakers dönemi sonrasındagenel menajerliğini üstlenmesinin yanı sıra,veda danışmanlık görevi yapmıştı.Crypto.com Arena'nın dışında birde mevcut olan West'in hayatının kutlanması kapsamında Lakers,Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak sezonun açılış maçında kendisine ait formaları hediye edecek.