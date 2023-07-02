Lakers ekibi Reaves'i bırakmadı, dört yıllığı 56 milyon dolarlık kontrat verdi!

Los Angeles Lakers'ın, Austin Reaves'i dört yıllığı 56 milyon dolarlık 'early Bird' maksimum kontratı ile takımda tuttuğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers ekibi Reaves'i bırakmadı, dört yıllığı 56 milyon dolarlık kontrat verdi!
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02 Temmuz 2023 01:12
Los Angeles Lakers'ın, Austin Reaves'i dört yıllığı 56 milyon dolarlık 'early Bird' maksimum kontratı ile takımda tuttuğu bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, yeni anlaşmasının son yılında oyuncu opsiyonu ve %15'lik bir takas bonusunun yer aldığını belirtti.

Reaves, büyük çıkış yakaladığı sezonda 64 maçta forma giymiş ve 13 sayı, 3.4 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Reaves'in %68,7'lik gerçek şut yüzdesi, bu alanda ligde dördüncü sırada yer alıyordu.

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