Los Angeles Lakers'ın, Austin Reaves'i dört yıllığı 56 milyon dolarlık 'early Bird' maksimum kontratı ile takımda tuttuğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, yeni anlaşmasının son yılında oyuncu opsiyonu ve %15'lik bir takas bonusunun yer aldığını belirtti.



Reaves, büyük çıkış yakaladığı sezonda 64 maçta forma giymiş ve 13 sayı, 3.4 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Reaves'in %68,7'lik gerçek şut yüzdesi, bu alanda ligde dördüncü sırada yer alıyordu.





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