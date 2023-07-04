Lakers, DeMarre Carroll'ı asistan koç olarak işe aldı

Eski NBA oyuncusu DeMarre Carroll, Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham'ın kadrosuna yardımcı antrenör olarak katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, DeMarre Carroll'ı asistan koç olarak işe aldı
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04 Temmuz 2023 14:17
Eski NBA oyuncusu DeMarre Carroll, Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham'ın kadrosuna yardımcı antrenör olarak katıldı.

ESPN'den Dave McMenamin'e göre Lakers, 36 yaşındaki Carroll'ı yardımcı koç olarak işe aldı.

Ham, Carroll'ın 2013-14 sezonunda forma giydiği Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Carroll, geçtiğimiz sezon Mike Budenholzer'in başantrenör olduğu Milwaukee Bucks'ta yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti.

2009'da NBA'e ilk tur draft seçimi olarak giren Carroll, 11 sezonluk kariyerinde Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Denver Nuggets, Utah Jazz, Hawks, Toronto Raptors, Brooklyn Nets ve San Antonio Spurs formaları giymişti.

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