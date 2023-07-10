Lakers, Davis'in yedeği olarak Wood ve Biyombo'ya bakıyor

Los Angeles Lakers ekibinin arka saha rotasyonunu güçlendirme amacıyla piyasada "aktif olarak" başka bir pivot aradığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, Davis'in yedeği olarak Wood ve Biyombo'ya bakıyor
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10 Temmuz 2023 13:55
Los Angeles Lakers ekibinin arka saha rotasyonunu güçlendirme amacıyla piyasada "aktif olarak" başka bir pivot aradığı iddia edildi.

The Athletic'ten Jovan Buha, Christian Wood ve Bismack Biyombo'nun Lakers tarafından muhtemel olarak 14. kadro boşluğu adayı olarak değerlendirildiklerini söyledi.

Lakers şu anda Austin Reaves, D'Angelo Russell ve Rui Hachimura'yı tutmasının yanı sıra Gabe Vincent'ı da eklemesiyle başarılı bir yaz dönemi geçiriyor ve şu anda da Anthony Davis için yedek pivot arayışında.

Henüz herhangi bir takıma imza atmayan önemli bir serbest oyuncu olan Wood, geçtiğimiz sezon Dallas Mavericks forması giymiş ve 67 maçta 16.6 sayı ile 7.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Biyombo ise, sağlam fiziği ve bir pivot için güvenilir savunma becerisi ile oyuncu profili olarak Wood'un zıttı olarak görev yapıyor. 12 yıllık tecrübeli oyuncu son iki sezonunu Phoenix Suns'ta geçirmiş ve 4.9 sayı, 4.4 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları ile oynamıştı.

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