Los Angeles Lakers'ın, antrenman kampından önce yıldız oyuncusu Anthony Davis'in kontratını uzatmasının beklendiği iddia edildi.



Lakers'ın bu yaz Davis'e uzatma verme konusunda isteksiz olduğunu öne süren bazı raporlar çıkmış olsa da, Lakers muhabiri Dave McMenamin, AD ve takım arasında bir şekilde anlaşmaya varılmasını beklediğini açıkladı:



"Şu andaki durumlar düşünüldüğünde, bir şekilde bir anlaşmaya varılmasını bekliyorum. Bunu düşünmemin sebebi, Anthony Davis'in bir takas varlığı olduğunu düşünürsek, sağlıklı olduğu zamanlarda LeBron James ile birlikte sahada ortaya koyduklarını kopyalamanın kesinlikle imkansız oluşu.



Ayrıca LeBron'un 39 yaşına ve 21. senesine girdiğini ve sınırlı bir penceresi olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Yani Anthony Davis'i takaslayıp karşılığında alacağınız adamlarla takımı kaynaştırmaya çalışmak, delilik olabilir. LeBron'un kalan zamanını boşa harcıyor olabilirsiniz.



Bu ligde işlerin nasıl döndüğünü biliyoruz. Bu yüzden Anthony Davis'in antrenman kampına kontratı uzatılmış bir şekilde katılacağından oldukça eminim."



Lakers ile 2022-23 normal sezonunda Davis, 25.9 sayı, 12.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



