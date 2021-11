Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, takımının sezona dominant başlamasının, kendisine "2014-15 sezonunu hatırlattığını" söyledi.



Warriors şu anda ligin en iyi derecesine (10-1), en iyi savunma reytingine (99.2) ve en iyi net reytinge (+13.1) sahip.



Lacob, bu hızlı başlangıcı 95.7 The Game radyo istasyonunun "The Morning Roast" programında şu şekilde kutladı:



"Geri döndük bebeğim! Tek söyleyebileceğim bu. Geri döndük! Ve bu oldukça heyecan verici. Sanki 2014-15 sezonundaymışız gibi geliyor. Bence diğer birçok insan da öyle hissediyor. Gerçekten eşsiz bir takımımız var, oldukça deriniz. Tüm paslar, top hareketleri, Steve Kerr'ün sistemi, her şey oldukça iyi gidiyor. Sadece sakatlıklardan uzak durmamız ve böyle devam etmemiz gerekiyor."



Warriors, 2014-15 sezonunda Cleveland Cavaliers'a karşı Finaller serisinde şampiyonluğu kazanmıştı.