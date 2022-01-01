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"Kyrie, LeBron ile aynı muameleyi görmediği için rahatsız oldu" iddiası!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, eski takım arkadaşı LeBron James'in Cleveland Cavaliers'ta gördüğü ayrıcalıklı muameleden rahatsız olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, eski takım arkadaşı LeBron James'in Cleveland Cavaliers'ta gördüğü ayrıcalıklı muameleden rahatsız olduğu iddia edildi.

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron ve Cavaliers günlerinde Kyrie ile olan ilişkisi, Irving'in Boston Celtics için Cleveland'dan ayrılmasıyla olumsuz bir sonuca varmıştı.

The Athletic'den Joe Vardon, Irving'in çevresinden LeBron'un gördüğü muameleyi görmediği için Cavaliers'tan ayrıldığını öne sürdü:

"LeBron Cleveland'a döndüğünde, Cavs antrenörünü, güvenliğini ve kişisel asistanını bizzat işe almıştı. Irving kendi iş ortakları bazında takımdan aynı muameleyi görmemişti ve bu onu rahatsız etmişti. Ama sadece onu değil."

Vardon ayrıca, Kyrie'nin babası Drederick Irving ile LeBron'un çevresinden birinin tartışmaya girdiğini ve bunun da Irving'in Cavs'ten ayrılma kararını etkilediğini sözlerine ekledi:

"The Athletic'in geçmişteki bir raporuna göre, Drederick ile Cavs'in işe almış olduğu LeBron'a yakın kişilerden biri arasında geçen bir olay, Irving'in babasının onunla el sıkışmayı reddetmesiyle iyice çirkinleşmişti.

LeBron sonunda Kyrie'ye ne olduğunu sormuş, Irving ise Drederick'in 'düşmanla kardeşlik' yapılmaması gerektiğine inandığını söylemişti."


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