Kylian Mbappe'den 24 saatlik Madrid turu!

Kylian Mbappe'nin Madrid'e yaptığı 1 günlük ziyaret, İspanyol basınında manşetlere çıktı.



PSG'den takım arkadaşı olan eski Real Madridli Achraf Hakimi ile birlikte pazartesi sabah saatlerinde özel jetle şehre geldi. Dani Garcia'nın Lena isimli restoranına giden ikili, tanınmamak için mavi bir Audi A3 kullandı. Ancak, instagram'da yayınlanan fotoğraflar sonrası Madrid seyahatleri afişe oldu.



Öğlen saatlerinde Achraf Hakimi'nin Pozuelo de Alarcon'daki villasına giden ikili, akşam 19.15'te evden ayrılarak Eurostars Hotel'de akşam yemeği yedi. Ardından yine Hakimi ile birlikte Madrid'deki birkaç gece kulübüne gitti. Jazz kulübü olan Amazonico ve Calle Atocha'daki Quinto Elemento'yu ziyaret ettiler.



Kylian Mbappe, gece uyumak için yeniden Hakimi'nin villasına gitti.



Sabah erken saatlerde de yine özel jeti kullanarak Paris'e geri döndü.





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