Kurduğu basketbol takımıyla kendisi gibi engelli bireyleri hayata bağladı

Bebekliğinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam eden Alpaslan Erkoç, kendisi gibi gençleri toplayarak kurduğu basketbol kulübünü Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne kadar yükseltti.



Henüz 6 aylıkken bebek felci nedeniyle bedensel engelli olan 42 yaşındaki Erkoç, çocukluk ve gençlik dönemlerinde hayata sımsıkı sarıldı.



Çevresindeki engelli bireylerin de hayatına dokunmak isteyen Erkoç, Yalova Ortopedikler Spor Kulübünü (YOSK) kurdu. Erkoç, başkanlığını yaptığı kulübün bünyesinde tekerlekli sandalye basketbol takımı da oluşturdu.



Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden YOSK, yurt içi ve yurt dışında başarılara imza attı.



YOSK Başkanı Erkoç, AA muhabirine, asla engelinin arkasına ve zorluklarına sığınmadığını, hayattan kopmadığını söyledi.



Erkoç, 18 yaşındayken Yalova'daki engellileri bir araya getirmek için kentteki ilk engelli derneğini kurduğunu ve 25 yıldır engelli bireylerle iç içe olduğunu, onlara hizmet sunduğunu anlattı.



Basketbol takımını ise 2005'te faaliyete geçirdiğini belirten Erkoç, "Koşar adımlarla çok başarılı olduk. O gün 5 kişiydik. Kurulabilmesi için 7 kişi lazımdı. iki arkadaşımızı daha bulduk. 7 kişiden kurulmuş kulübümüzü bir dünya markası yaptık." dedi.



Erkoç, iki Avrupa üçüncülüğü, iki Türkiye şampiyonluğu kazandıklarını bildirdi.



Basketbol takımıyla, engelli bireylere uğraşacakları, zaman geçirecekleri bir uğraş sağlamayı hedeflediklerini aktaran Erkoç, "Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi dev kulüplerin olduğu ligde Gaziantep, İzmir, Ordu büyükşehir belediyeleri gibi belediyecilikte öncü şehirlerin olduğu ligde biz de varız diyoruz. Bu güzel ligde engellilerimizi hayata bağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



- "Bu insanları hayata bağlamak bize çok büyük mutluluk verdi"



Türkiye'deki tekerlekli sandalye basketbol liglerinin, dünyadaki en üst seviyedeki ligler arasında olduğunu vurgulayan Erkoç, YOSK'tan milli takıma da oyuncular kazandırdıklarını dile getirdi.



Takımın kuruluş sürecinde yaşadıkları zorluklara değinen Erkoç, şunları kaydetti:



"Tekerlekli sandalyeye hiç oturmamış engellilerimiz vardı. Deprem engellisi İsmail Ar, bugün milli takım kaptanımız, Galatasaray kaptanı. 14-15 yaşlarında Marmara Depremi'nde enkaz altında kalıyor, omurilik felci oluyor. İsmail'i hayata kazandırmamız kadar zor bir şey yoktu çünkü İsmail enkaz altında kalmadan basketbolcuydu. Bu süreçte İsmail, 4 yıl evinin kapısının önüne çıkmamış bir kardeşimizdi. En büyük mutluluğumuz, buraya babasının kucağında getirtip tekerlekli sandalyeye oturtarak İsmail Ar'ı hayata kazandırmak. Bugün Avrupa, dünya şampiyonluğu olan bir sporcumuz. Vedat Oncar da depremde bacaklarını kaybetmiş bir kardeşimizdi. Onu da hayata kazandırdık. Bayan millide de Türkiye'nin ve dünyanın en genç oyuncusu Serra Uzun'u basketbola kazandırdık. Kendisi de doğuştan bir engelli. Bayan milli takımımızın oyuncusu, yaşı daha 17. Bizde 5 senedir oynuyor. Engelli olan birçok insanı hayata kazandırdık. Bu insanları hayata bağlamak bize çok büyük mutluluk verdi."



