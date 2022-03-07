"Koyu bir Trabzonsporluydu"

Beynindeki tümör nedeniyle vefat eden 13 yaşındaki'ın anne ve babası, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de şampiyon olması durumunda kupayı çocuklarının mezarına götürmek istiyor.Rahatsızlığı nedeniyle üç kez ameliyat olan Hüseyin Bayraktar, 6 ay önce tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi.Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki aile mezarlığına defnedilen Bayraktar'ın annesi Filiz ve babası Köksal Bayraktar, İstanbul'dan gelerek çocuklarının mezarını ziyaret etti.Anne Filiz Bayraktar, bir internet sitesinin kendisine sorduğu sorunun ardından sosyal medyada gündeme geldiklerini söyledi.Zor ve yorucu bir süreç yaşadıklarını, Trabzonspor'un başarılı geçirdiği bu sezonu oğlunun görememesinden dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Bayraktar, bu sene tek isteğinin, Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda, şampiyonluk kupasını oğlunun mezarına götürmek olduğunu ifade etti.Bayraktar, bordo-mavili takımı yakından takip eden oğlunun hiçbir maçı kaçırmamaya özen gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Anne Bayraktar, oğlunu çok erken yaşta kaybettiği için büyük acılar yaşadığını anlatarak,dedi.Köksal Bayraktar ise eşinin isteğinin sosyal medyada yayınlamasının ardından Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüklerine değinerek, şunları kaydetti: