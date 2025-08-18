18 Ağustos
Kuminga'nın, Warriors krizinden dolayı "sinirleri bozuldu"

Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga ile kulüp arasındaki kontrat pazarlıkları çıkmaza girmiş durumda.

Kuminga'nın, Warriors krizinden dolayı 'sinirleri bozuldu'
Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga ile kulüp arasındaki kontrat pazarlıkları çıkmaza girmiş durumda.

The San Francisco Chronicle'dan Ron Kroichick'in aktardığına göre, 2021 NBA Draftı'nın 7. sıradan seçilen oyuncusu, yeni sözleşmesi için beklediği değeri bulamıyor.

2021 sınıfında Cade Cunningham ve Scottie Barnes gibi isimler dev kontratlara imza atarken, Kuminga henüz kayda değer bir teklif alamadı. Ligdeki birçok takımın serbest oyuncu pazarında hamle yapmaktan çekinmesi de görüşmeleri zorlaştırıyor.

Bir lig kaynağı durumu şu sözlerle özetledi:
"Kuminga kendisini Cunningham–Barnes seviyesinde görüyor ve o kalibrede bir kontrat bekliyor. Ama Warriors ona o seviyede bir rol vermedi. Bu hem onun için hem de kulüp için ciddi bir ikilem."


Kuminga, Warriors formasıyla 4 sezonda 258 maçta 12.5 sayı ve 4 ribaund ortalamaları yakaladı. Takımın 2022 şampiyonluğunda kadroda yer aldı ancak istikrarlı bir ilk beş rolü hiçbir zaman bulamadı. Özellikle playofflarda dakikalarının azalması, oyuncunun beklentilerini daha da yükseltti.

Warriors cephesi ise maaş bütçesi ve lüks vergisi sınırları nedeniyle Kuminga'ya maksimum seviyeye yakın bir kontrat önermekte zorlanıyor. Yönetim, oyuncunun potansiyeline inansa da, mevcut bütçe şartları içinde daha dengeli bir teklif sunma niyetinde.

Kuminga cephesi ise sabırsız. Genç forvet, artık takımın geleceğinde ana parçalar arasında görülmek ve ona göre değer görmek istiyor. Aksi hâlde, pazarda başka takımların ilgisine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Durumun yeni sezon öncesinde nasıl çözüleceği belirsizliğini korurken, bu çıkmaz hem Warriors'ın rotasyon planlarını hem de genç yıldızın kariyer seyrini doğrudan etkileyecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
