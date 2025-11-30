29 Kasım
Tottenham-Fulham
1-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0
29 Kasım
AC Milan-Lazio
1-0
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
2-2
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
3-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-0

Küme düşen Norrköping taraftarları, sahaya zarar verdi!

İsveç Ligi'nde oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, suni çim zemine yakıcı maddeyle zarar verdi.

calendar 30 Kasım 2025 00:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Küme düşen Norrköping taraftarları, sahaya zarar verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, suni çim zemine yakıcı maddeyle zarar verdi.

İsveç Ligi'nde Norrköping'in ligden düşmemek, Örgryte'nin ise Allsvenskan'a çıkmak için karşı karşıya geldiği play-off maçına taraftarların taşkınlığı damga vurdu.

İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping'in sahasında oynanan rövanş mücadelesinde, takımlarının küme düşmesine tepki gösteren ev sahibi ekibin taraftarları 85. dakikada suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı.


Takımların soyunma odasına gitmesi ve tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 sat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Örgryte, 2009'dan bu yana ilk kez Allsvenskan'a yükselme başarısını gösterdi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.