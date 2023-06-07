Küme düşen Altınordu kasayı doldurdu

Spor Toto 1. Lig'e 9 yıl sonra veda eden Altınordu, altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Emircan Gürlük transferinden kasasını doldurdu.



Seyit Mehmet Özkan başkanlığındaki altyapı hamlesiyle 11 senedir Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline gelen kırmızı-lacivertliler, 19 yaşındaki Emircan'ın Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a satışından da servet kazandı. Altınordu bu transferden 2 milyon Euro bonservis geliri elde etti.



Orenburg ile 3 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, küme düşen kulübe yaklaşık 50 milyon TL'lik gelir getirdi. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Enis Destan, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce'nin ardından Emircan Gürlük'ü de yurt dışına gönderen Altınordu, tüm olumsuzluklara rağmen yetiştiricilik misyonunu yine gerçekleştirmeyi başardı. Geride kalan sezonda 30 resmi maça çıkan genç futbolcu ligde 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ