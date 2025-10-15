Kulüpler Birliği'nden yabancı hakem için resmi açıklama

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gerçekleştirilen çalıştayın verimli geçtiğini ve Türk futbolu için faydalı işler yapacaklarını söyledi.Rixos Tersane Hotel'de yapılan ve kulüp başkanları ile yöneticilerin katıldığı çalıştayda Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çalıştayda altyapı organizasyonlarına değinildiğini aktaran Ertuğrul Doğan,diye konuştu.Detaylı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Doğan,dedi.Yabancı hakemlerin maç yönetmesiyle ilgili bir konunun konuşulmadığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, şunları kaydetti:Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de şirketleşmeye gidilmesi konusunun da gündemde olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:Her ay düzenli olarak çalıştayı yapmayı planladıklarını ifade eden Doğan,ifadelerini kullandı.Başkan Ertuğrul Doğan, toplantıda kötü zemin ve tribün doluluğuyla ilgili konuların da konuşulduğunu aktardı.Doğan, birçok statta zeminlerin kötü olduğunu belirterek,şeklinde konuştu.Başkan Ertuğrul Doğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: