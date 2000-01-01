Krause, "egosu yüzünden Bulls'u yıktı" iddialarına yanıt vermiş!

Eski Chicago Bulls genel menajeri Jerry Krause'un yayınlanmamış anı yazısında, egosundan dolayı Bulls hanedanını parçaladığına dair yıllarca süregelen suçlamalar hakkında konuştuğu görüldü.



2017'de vefat eden eski genel menajerin vefatı dolayısıyla tamamlayamadığı kitabında bulunan yazıda, şu ifadeler görüldü:



"Bu alıntıları Amerika'da farklı yayınlarda ve mekanlarda binlerce kez duyduysam veya gördüysem, bana söylenmemiş olan binlerce alıntının olduğundan da emin olabilirsiniz.



Şimdi sizler bunu okuyana kadar, Jerry Reinsdorf, kendim ve Bulls organizasyonundaki birkaç seçkin insan dışında kimse, altıncı dünya şampiyonluğunu sekiz yılda kazandıktan sonra neler olduğunu gerçekten bilmiyor.



Kazanan bir takımı, kendi egolarımızı tatmin etmek ve bu oyuncular ve antrenörler olmadan kazanabilmek için mi dağıttık? Gerçekten uzun yıllar boyunca kazanmak için uğraşan insanların, egolarının tekrar kazanmaya çalışmalarına engel olmasına izin verecek kadar aptal olduklarını mı düşünüyorsunuz?



Başkanından başlayarak ön ofisin en düşük rütbeli üyesine kadar tek bir amaçla - şampiyonluk kazanmak - inşa edilen bir organizasyonun, bu düşünceden kolayca vazgeçebileceğini mi sanıyorsunuz?"



