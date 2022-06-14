GALATASARAY TRANSFER İÇİN ÇABA HARCIYOR

MALLORCA'NIN PLANI NE?

SERIE A'YA DÖNMEK İSTEMİYOR

MURIQI NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'da başkanlık seçimi geride kaldı. Yeni başkan Dursun Özbek, "Nokta atışı 3-4 transfer yapacağız" dedi. Galatasaray'ın Vedat Muriqi transfer etmek istediği yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.Kosovan Football'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Lazio'da bulunan ve kiralık olarak Mallorca'da görev yapan futbolcu için yoğun mesai harcıyor.28 yaşındaki futbolcu Mallorca'da 17 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere İspanyol basını, bonservisi 12 milyon Euro olan futbolcu için Mallorca'nın taksitle ödeme planı olduğunu yazmıştı. Mallorca, Muriqi'yi 4 yıllığına renklerine bağlamak ve her yıl 3'er milyon Euro ödemek istiyor.Vedat Muriqi, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olduğu dönemde sarı-lacivertlilere 17.5 milyon Euro bonservis kazandırmıştı. Futbolcu, İtalya'da umduğunu bulamamış ve gözden düşmüştü. İtalyan basını Muriqi'nin kesinlikle Lazio'da devam etmek istemediğini öne sürüyor.Golcü futbolcu Vedat Muriqi, "Kariyerimle ilgili herhangi bir düşüncem yok. Lazio'nun sözleşmeli futbolcusuyum. Kosova Milli Takımı'na konsantre oldum" demişti. Golcü isim, Rizespor'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde Galatasaray ile de sıkça anılmıştı.