Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de yapıldı

2023 Türkiye Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Spor Kulübü ile Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü 2024 IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi 1. Tur A ve B gruplarında mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Korfbol Ligi müsabakaları Kocaeli'de yapıldı
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08 Temmuz 2023 22:35
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Korfbol Ligi maçları Kocaeli'de yapıldı.

İzmit ilçesindeki Hasan Gemici Spor Salonu'nda yapılan lig müsabakalarına İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adana ve Kütahya'dan 8 takım katıldı.

Organizasyonda Yıldız Teknik Üniversitesi Spor Kulübü birinci, Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Bu sonuçlarla Yıldız Teknik Üniversitesi Spor Kulübü ile Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü 2024 IKF Korfbol Şampiyonlar Ligi 1. Tur A ve B gruplarında mücadele hakkı elde etti.

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