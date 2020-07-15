Konyaspor'u orta saha oyuncuları sırtlıyor

Süper Lig'de bu sezon topladığı 33 puanla 14. sırada yer alan ve ligin en az gol atan 2 takımından biri olan Konyaspor'da, atılan 30 golün yarısından fazlası orta saha oyuncularından geldi.Yeşil-beyazlı ekipte, 32 haftalık süreçte atılan 30 gole en büyük katkıyı orta saha oyuncusu Farouk Miya 8 golle yaptı. Bosna Hersekli Deni Milosevic ise 5 golle takıma destek verdi.Diğer orta saha oyuncuları Ömer Ali Şahiner 4, Marko Jevtovic 3, Levan Shengelia, Jens Jonsson ve Amir Hadziahmetovic ise birer gol attı.Sağ bek Nejc Skubic'in 2 golle katkı sunduğu takımına, forvetlerden Riad Bajic 3, Erdon Daci ise tek golle katkıda bulunabildi. Sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan golcü Rogerio Thuram ise gol atma becerisi gösteremedi. Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe karşılaşmasında ise Serdar Aziz kendi kalesine gol atmıştı.Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine, Konyaspor'un bu sezon yaşadığı inişli çıkışlı süreci anlattı.Yönetim, teknik heyet ve takım olarak son ana kadar pes etmeyeceklerinin altını çizen Öten,dedi.Güven Öten, sezon başından beri yaşanan şanssızlıkların yanı sıra problemli ve hakem hatalı maçların da azımsanamayacak derecede olduğunu söyledi.Konyaspor'un şu an hak ettiği yerde olmadığını savunan Öten, şöyle devam etti:Öten, ligi çok kritik iki maçla tamamlayacaklarını hatırlatarak,değerlendirmesinde bulundu.