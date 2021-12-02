Konyasporlular durdu, Vansporlular attı: Fair-Play!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor - Vanspor maçında bir Fair-Play örneği sergilendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyasporlular durdu, Vansporlular attı: Fair-Play!
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02 Aralık 2021 19:42
İttifak Holding Konyaspor ile Silahtaroğlu Vanspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ilginç dakikalar yaşandı.

Mücadelenin 33. dakikasında Oğulcan Ülgün topu sürerken bir anda sakatlandı. Vansporlu futbolcular bunun üzerine durdu. Ancak, bu durumu fark etmeyen Konyasporlu oyuncular topu alarak hücuma devam etti. Topa engel olmak isteyen Barış Gök, kendi kalesini havalandırdı.

Bu durum bir müddet maçın hakemi Emre Kargın ve takımlar arasında tartışmaya neden oldu.

2 dakika sonra santrayla birlikte Konyasporlu oyuncular durdu ve Vansporlu Hamza Küçükköylü topu alarak rakip fileleri havalandırdı ve skor 1-1'e geldi.


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