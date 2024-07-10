Konyaspor, Umut Nayir'i istiyor!

Konyaspor, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Umut Nayir'i istiyor!
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10 Temmuz 2024 21:24
Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir'in talipleri artıyor.

Golcü futbolcu için Rizespor'un ardından Konyaspor da devreye girdi. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, transfer için 31 yaşındaki futbolcu ile görüşme gerçekleştirdi.

Umut Nayir'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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