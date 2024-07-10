Konyaspor, Umut Nayir'i istiyor!

Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir'in talipleri artıyor.
Golcü futbolcu için Rizespor'un ardından Konyaspor da devreye girdi. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, transfer için 31 yaşındaki futbolcu ile görüşme gerçekleştirdi.
Umut Nayir'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Golcü futbolcu için Rizespor'un ardından Konyaspor da devreye girdi. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, transfer için 31 yaşındaki futbolcu ile görüşme gerçekleştirdi.
Umut Nayir'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU