Konyaspor evinde güçleniyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sahasında aldığı son 3 galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.



Yeşil beyazlılar evinde oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarından aldığı 1-0'lık galibiyetlerle puanını 34'e yükseltti.



Bu sezon ilk kez üst üste iki maçta galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, seyircisi önünde son 3 maçta da kalesini gole kapattı.



Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 1 Nisan Salı günü sahasında İskenderunspor ile oynayacak yeşil beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de ise gelecek hafta RAMS Başakşehir'le karşılaşacak.



Konyaspor, yakaladığı yükselişle kupa ve ligde hedefine ulaşmak istiyor.



Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, Gaziantep FK maçında güzel futbolla 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi.



- "Bu haftadan sonra rahatız diye düşünüyorum"



Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarından aldıkları galibiyetle üst sıralara yükseldiklerini anlatan Kaymak, şöyle konuştu:



"Evimizde üç haftadır 1-0'lık skorlarla üst sıralara tırmandık, 34 puana ulaştık. Ligde artık güzel bir yerdeyiz. Bundan sonraki hedefimiz salı günkü kupa maçı olacak. Kupaya alışkınız, seyirci de takım da istekli. Başakşehir deplasmanına gideceğiz. İnşallah üst sıralara kendimizi atarız. Bazı talihsiz sonuçlar aldık. Takım kenetlenmişti ama galibiyet, kendilerine güven getirdi. Öz güvenle oyunlarını oynadılar. İnşallah böyle devam eder. 'Bu haftadan sonra rahatız' diye düşünüyorum."



Kaymak, oynanan futbolun umut verdiğini ifade ederek, "Futboldaki kalite ve oyuncuların öz güveni arttıkça seyircinin de desteği artıyor, takımı destekliyor. İnşallah takım ve taraftar da bu şekilde devam eder. Hepimiz kenetlendik. İnşallah sezon sonuna kadar böyle gideriz." dedi.



