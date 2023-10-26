29 Ekim

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, takımın başına Aykut Kocaman'ın getirileceği iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması!
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26 Ekim 2023 16:40
Son güncelleme 26 Ekim 2023 17:05
Yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Kayacık Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve bazı isimlerle görüştüklerini vurgulayan Özgökçen, takımın başına getirilmesi konuşulan teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili çarpıcı konuştu. 

Özgökçen, ''Bize, Konyaspor kulübüyle çalışmak isteyen isim bazında birçok isim geliyor. İsimleri değerlendiriyoruz. Bu isimlerden bir tanesi çok doğaldır ki, Aykut Kocaman. Konyaspor'da belirli bir başarıyı yakalamış bir hocamız, ama uzun süreden bu yana takım çalıştırmıyor. Bizim oyuncu profilimiz, oyun sistemimiz, bunların masaya yatırılması neticesinde; yönetim kurulu olarak çok da fazla Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati oluştu. Biz Aykut hocayla görüştük de kabul etmedi, ya da o gelecekti öyle bir şey yok. Bizim kendi iç bünyemizde, ama biz o noktada çok fazla düşünmedik Aykut Hoca'yı. Diğer isimlerle alakalı da bu tür masaya yatırdıktan sonra zaten harekete geçiyoruz. Direkt Ali hoca ismi çıktı, hemen görüşelim, öyle bir şey yok. Bize uygun olur mu, olmaz mı ona bakıyoruz. Neticesinde bir karar verilecektir'' şeklinde konuştu. 

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