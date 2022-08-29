Konyaspor'da yeniden Mame Diouf harekatı

Geçtiğimiz sezonki başarılı performansını sürdürmek isteyen Konyaspor, transfer çalışmalarnı sürdürüyor.



Yeşil-Beyazlılar, bonservisi elinde olan Senegalli forvet Diouf ile ön görüşmeyi yaptı. 1-2 gün içinde Konya'ya gelecek olan 34 yaşındaki forvet Mame Diouf ile ufak detaylar görüşülecek.



Görüşme neticesinde son anda bir anlaşmazlık çıkmaz ise 1 yıllık sözleşme imzalanacak.



Bilindiği üzere Hatayspor'da 38 maçta forma giyen Diouf, 19 gol; 5 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.



Öte yandan yeşil beyazlı temsicimiz şartların oluşması durumunda stopere de takviye yapmayı planlıyor. Bunla alakalı birkaç oyuncu ile temas halinde olan yeşil beyazlılarda stoper için de önümüzdeki hafta gelişme yaşanması bekleniyor (Yenimeram)









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