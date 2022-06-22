Konyaspor'da hedef forvet ve kaleci transferi

mevkii için listedeki yerli ve yabancı isimlerle temas kuran transfer komitesi, adaylar arasındaki en iyisini kadroya dahil etmek için yoğun mesai harcıyor.yerine kaliteli bir futbolcunun alınması planlanıyor. Aksi durumda ise stopere kadro derinliğine katkı sağlayacak bir futbolcunun kazandırılması düşünülüyor.transferinde de aceleci davranmayan Konyaspor yönetimi,yanına yerli bir isim düşünüyor.