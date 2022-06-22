Konyaspor'da hedef forvet ve kaleci transferi

Konyaspor'da forvet mevkii için listedeki yerli ve yabancı isimlerle temas kuran transfer komitesi, adaylar arasındaki en iyisini kadroya dahil etmek için yoğun mesai harcıyor.
Abdülkerim Durmaz'ın takımdan ayrılması durumunda yerine kaliteli bir futbolcunun alınması planlanıyor. Aksi durumda ise stopere kadro derinliğine katkı sağlayacak bir futbolcunun kazandırılması düşünülüyor. Kaleci transferinde de aceleci davranmayan Konyaspor yönetimi, İbrahim Sehic'in yanına yerli bir isim düşünüyor.
(KONYA POSTASI)
Abdülkerim Durmaz'ın takımdan ayrılması durumunda yerine kaliteli bir futbolcunun alınması planlanıyor. Aksi durumda ise stopere kadro derinliğine katkı sağlayacak bir futbolcunun kazandırılması düşünülüyor. Kaleci transferinde de aceleci davranmayan Konyaspor yönetimi, İbrahim Sehic'in yanına yerli bir isim düşünüyor.
(KONYA POSTASI)