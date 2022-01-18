Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynana mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyete getiren golü 53. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti.Konyaspor'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için maç öncesinde ve maç sırasında da duygu dolu anlar yaşandı. Atılan gol de Ahmet Çalık'a armağan edildi.Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 42 yaparken, Adana Demispor ise 34 puanda kalırken Süper Lig'de 6 maç sonra kaybetti.Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Altay deplasmanına gidecek. Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, maç öncesi ısınmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu 6 numaralı tişörtlerle çıktı.Karşılaşma öncesinde stat girişlerinde kurulan stantlarda üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu atkı ve karanfil dağıtıldı. Ayrıca stadyumun içiresine Ahmet Çalık'ın büyük fotoğrafı asıldı.Taraftarlar ısınmaya çıkan futbolcuları çağırarak; "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı.Konyaspor tarafından Ahmet Çalık anısına hazırlanan videoyu, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emre Çalık'la birlikte izledi. Tribünde bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken rakip takımın futbolcuları da videoyu izledi.Öte yandan, tribünlerde "Yüreğime ayaz vururda sen üşürsün oralarda" yazısının altına Ahmet Çalık'ın "melek kanatlı" resmi açıldı.Konyasporlu futbolcular karşılaşmaya da siyah formayla çıktı.Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen Çalık'ı anmak için 6. dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışlayarak, Ahmet Çalık'ı andı.Karşılaşma öncesi Konyaspor'un sunucusu Mustafa Durmuş maç kadrosunu açıklarken duygularına hakim olamadı.Adana Demirsporlu futbolcular sahaya siyah tişörtlerle ve ellerinde "Acınız acımızdır. Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü.15. dakikada kaleci Muric'in uzun topuna hareketlenen Vargas'ın şutunda, top kaleci Sehic'de kaldı.43. dakikada Svensson'un ceza sahası içinden sert şutunda, kaleye yönelen topu Abdülkerin Bardakçı kornere çeldi.45+3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Michalak'ın sert şutunda, kaleci Muric topu iki hamlede kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.