Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Vaduz'a konuk oldu. Rheinpark'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada ev sahip Vaduz 72. dakikada Franklin Olanitori Sasere'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Konyaspor ise bu gole 89. dakikada Muhammet Demir'in golüyle karşılık verdi. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Dobras'ın sol köşe gönderinden korner atışını kaleci Sehic, üstten tekrar kornere tokatladı.



5. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Büchel'de kaldı.



7. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında, Amilton'un gelişine vurduğu top, kaleci Büchel'den oyun alanına döndü. Amilton'un tekrar vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



10. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.



26. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta, Rahmanovic'in ceza sahası içinde dokunuşunda top yandan auta gitti.



32. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Michalak'ın ceza alanı içinden şutunda, Fehr topu çizgi üzerinden çıkardı.



54. dakikada Amilton'un sol kanattan sert şutunda kaleci Büchel topu kornere çeldi.



62. dakikada Hadziahmetovc'in pasına hareketlenen Çekiçi'nin ceza yayından sert şutunda, top kaleci Büchel'de kaldı.



64. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornere Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, Dobras topu çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonun devamında Calvo'nun kafa vuruşunda ise Dobras bir kez daha gole engel oldu.



72. dakikada ev sabihi ekip öne geçti. Ulrich'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Sasere'nin kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.



89. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in pasında Muric'in kaleye gönderdiği topu kaleci Büchel kurtardı. Muhammet Demir'in seken topa müdahalesinde, meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen çizgiyi geçti: 1-1.



Karşılaşma 1-1 berabere bitti.



Stat: Rheinpark



Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)



Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic (Dk. 66 Omerovic), Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler (Dk. 65 Rastoder), Sutter, Tunahan Çiçek (Dk. 66 Sasere)



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 85 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 85 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 78 Pavicic), Rahmanovic (Dk. 61 Çekiçi), Amilton (Dk. 61 Muric), Muhammet Demir



Goller: Dk. 72 Sasere (Vaduz), Dk. 89 Muhammet Demir (Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Muhammet Demir, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Amilton (Konyaspor)









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