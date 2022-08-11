Konrad de la Fuente'nin yeni durağı Yunanistan

Marsilya forması giyen ve Beşiktaş'la da adı geçen Konrad de la Fuente, Yunanistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.



Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un planları arasında yer almayan Amerikalı oyuncunun Olympiakos'a transfer olacağı belirtildi.



KİRALIK OLARAK ANLAŞMA



Yunan temsilcisinin, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.



Barcelona'nın altyapısında yetişen ve geçen sezon Marsilya'da transfer olan Konrad de la Fuente, Fransız ekibinde 23 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.





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