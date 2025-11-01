Kokoskov: 'Fiziksellik fark yarattı'

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, EuroLeague'deki Baskonia maçının ardından kısa bir açıklama yaptı.



Kokoskov'un maç sonu sözleri şu şekilde:



"Baskonia'nın fizikselliği fark yarattı. Biz maça yeterince fiziksel başlayamadık; onlar çok daha agresifti. Hücumda üretmeye çalıştık, zaman zaman cevaplar da verdik ama maç boyunca o kıvılcımı bir türlü bulamadık."



