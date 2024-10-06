Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Kocaelispor oldu.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 36. dakikada Ryan Mendes, 63. dakikada Cihat Çelik kaydetti.



Üç maçtır kaybetmeyen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte puanını 16'ya yükseltti.



Ligde son iki maçını kaybeden Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor 13 puanda kaldı.



Milli aranın ardından İstanbulspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.



