28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Kocaelispor'dan Zorbay Küçük açıklaması

Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

29 Ekim 2025 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan Zorbay Küçük açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün yazılı açıklamasında Zorbay Küçük'ün bu sezon Kocaelispor'un 1 maçında görev yaptığı hatırlatılarak söz konusu karşılaşmada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısına rağmen takım lehine verilmesi beklenen "net bir penaltının es geçildiği" belirtildi.

"Tüm camiamızın ve futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere, mezkur müsabakada kulübümüz aleyhine çok ciddi hakem hataları yapılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Küçük'ün disiplin sevkine ilişkin sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, masumiyet karinesine ve savunma hakkına saygı duyulduğu vurgulanarak TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesinin bekleneceği ifade edildi.

Kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
