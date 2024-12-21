Kocaelispor'dan Ertuğrul Sağlam'a tepki

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, görevden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'dan Ertuğrul Sağlam'a tepki
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21 Aralık 2024 17:15
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, görevden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a tepki gösterdi.

"SÜREKLİ MAZERET ÜRETİYORDU"

Sağlam'ı sürekli mazeret üretmekle suçlayan Durul "Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz. Yönetimin eksik kaldığına dair açıklamalar yapamaz. 'Transferde şu eksik kaldı, bu eksik kaldı' gibi söylemlerde bulunamaz. Hocaysa hocalığını yapacak. Yönetimin üzerinde olmasını gerektirecek durum yok. Kendi alanı içinde kalması yönünde telkinlerde bulunduk. Kırılıp kırılmaması kendi yapısıyla alakalıdır. Kocaelispor'un ilkeleri, prensipleri, doğruları neyse onu hiç kimseye çiğnettirmeyiz. Zaten sürekli mazeret üreten birisiydi..." ifadelerini kullandı.
İSMET TAŞDEMİR GÖREVE

Öte yandan Kocaeli Halk Gazetesi'nin haberine göre; Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ın yerine İsmet Taşdemir ile anlaştı.

Habere göre; son olarak Bodrum FK'yi çalıştıran İsmet Taşdemir, şu anda bulunduğu İngiltere'den Kocaeli'ye geçerek pazartesi günü 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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