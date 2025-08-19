Utah Jazz koçu Will Hardy, çaylak oyuncusu Ace Bailey'nin ilk yılında en önemli ihtiyacının bir rutin oluşturmak olduğunu söyledi.Hardy, yaptığı açıklamadaşeklinde konuştu.Bailey, sakatlığı nedeniyle Yaz Ligi'nde sadece iki maça çıkabildi. Hardy, sahada gördüklerinden memnun kaldığını belirtirken, genç forvetin topsuz oyundaki hareketliliğine dikkat çekti:Bailey, Yaz Ligi'nde çıktığı iki maçta sergilediği performansla dikkat çekti. İlk karşılaşmada 8 sayı ve 7 ribaund üreten Bailey, ikinci maçta 18 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle öne çıktı. İki maç sonunda ortalama 13.0 sayı, 7.0 ribaund ve 1.5 asist istatistiklerine ulaşan genç oyuncu, hem skor potansiyeli hem de enerjisiyle Jazz taraftarlarına umut verdi.