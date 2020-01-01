"Knicks, Gordon Hayward'ı istiyor" iddiası

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, New York Knicks ekibi, Boston Celtics forveti Gordon Hayward için takas yapmak istediğini belirtti.



Hayward'ın 2020-21 sezonu için 34.2 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu olsa da, bunu kullanıp kullanmayacağı veya serbest bir oyuncu olup olmayacağı bilinmiyor.



İddiaya göre Celtics, Hayward'ı kadroda tutmak istemediğine karar verirse ve kendisini bir takas için hazır hale getirirse, Knicks bu radara girebilir.



Hayward, önceki sezon Celtics'te maç başına 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.



