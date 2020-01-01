Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Knicks, Gordon Hayward'ı istiyor" iddiası

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, New York Knicks ekibi, Boston Celtics forveti Gordon Hayward için takas yapmak istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, New York Knicks ekibi, Boston Celtics forveti Gordon Hayward için takas yapmak istediğini belirtti.

Hayward'ın 2020-21 sezonu için 34.2 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu olsa da, bunu kullanıp kullanmayacağı veya serbest bir oyuncu olup olmayacağı bilinmiyor.

İddiaya göre Celtics, Hayward'ı kadroda tutmak istemediğine karar verirse ve kendisini bir takas için hazır hale getirirse, Knicks bu radara girebilir.

Hayward, önceki sezon Celtics'te maç başına 17.5 sayı, 6.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları ile oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal