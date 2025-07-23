Sacramento Kings, genç forvet Keegan Murray'yi çaylak sözleşmesinin ötesinde takımda tutmayı planlıyor.Spotrac'tan Keith Smith'e konuşan bir kulüp yöneticisi,ifadelerini kullandı.24 yaşındaki Murray, 36 milyon dolarlık dört yıllık çaylak sözleşmesinin son yılına giriyor. Kariyerinde maç başına 13.3 sayı, 5.6 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları yakalayan Murray, özellikle 2023–24 sezonunda 15.2 sayı ortalamasıyla en skorer dönemini yaşadı.Kings yöneticisi, oyuncunun gelişim sürecini şu sözlerle değerlendirdi:Savunma performansında da ilerleme kaydeden Murray'nin, Kings'in gelecekteki yapısında önemli bir rol oynaması bekleniyor:Yöneticiler, Murray'nin oyunun her iki yönüne de dâhil olmasının önemli olduğunu vurguladı:ifadelerine yer verildi.2022 NBA Draftı'nda 4. sıradan seçilen Murray, şu ana kadar 233 normal sezon maçının 231'ine ilk beş başladı. 2023 yılında Kings'in 16 yıllık playoff özlemini sona erdirdiği sezonda yedi playoff maçının tamamında da ilk beş oynadı ve 9.7 sayı, 6.3 ribaunt ortalamalarıyla katkı verdi.