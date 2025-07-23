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Kings, Keegan Murray ile uzun vadeli kontrat hedefliyor

Sacramento Kings, genç forvet Keegan Murray'yi çaylak sözleşmesinin ötesinde takımda tutmayı planlıyor.

calendar 23 Temmuz 2025 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kings, Keegan Murray ile uzun vadeli kontrat hedefliyor
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Sacramento Kings, genç forvet Keegan Murray'yi çaylak sözleşmesinin ötesinde takımda tutmayı planlıyor.

Spotrac'tan Keith Smith'e konuşan bir kulüp yöneticisi, "Onu Sacramento'da uzun yıllar görmek istiyoruz. Umuyoruz ki bu yönde bir anlaşma sağlayabiliriz," ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Murray, 36 milyon dolarlık dört yıllık çaylak sözleşmesinin son yılına giriyor. Kariyerinde maç başına 13.3 sayı, 5.6 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları yakalayan Murray, özellikle 2023–24 sezonunda 15.2 sayı ortalamasıyla en skorer dönemini yaşadı.


Kings yöneticisi, oyuncunun gelişim sürecini şu sözlerle değerlendirdi: "Her sezon zor bir görev üstlendi. Çaylak yılında daha çok şut atması istendi. Geçen yıl ise zaman zaman dördüncü ya da beşinci hücum opsiyonu oldu. Bu genç yaşta adapte olmak kolay değil ama Keegan her zaman görevini yaptı."

Savunma performansında da ilerleme kaydeden Murray'nin, Kings'in gelecekteki yapısında önemli bir rol oynaması bekleniyor:

"Kendi pozisyonunda ligin en iyi savunmacılarından biri olduğunu düşünüyoruz. Hücumu da gelişiyor."

Yöneticiler, Murray'nin oyunun her iki yönüne de dâhil olmasının önemli olduğunu vurguladı: "Onu uzun süre oyunun dışında bırakmamak bizim sorumluluğumuz," ifadelerine yer verildi.

2022 NBA Draftı'nda 4. sıradan seçilen Murray, şu ana kadar 233 normal sezon maçının 231'ine ilk beş başladı. 2023 yılında Kings'in 16 yıllık playoff özlemini sona erdirdiği sezonda yedi playoff maçının tamamında da ilk beş oynadı ve 9.7 sayı, 6.3 ribaunt ortalamalarıyla katkı verdi.

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