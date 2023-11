Sacramento Kings'in bu sezon piyasaya çıkacak her yıldız oyuncu için takas görüşmelerine katılmayı planladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, FanDuel'ın 'Run It Back' isimli programında Kings'in takas piyasasında aktif olacağını söyledi:



"Sanırım bu çok uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleşiyor. Bundan önce belki Chris Webber döneminde Kings'e bir takas hedefi olarak bakılabilirdi. Onlar da müsait olacak her yıldız oyuncuyla ilgilenecekler.



Pascal Siakam, OG Anunoby, belki Zach Lavine, hangi yıldızlar boşta kalırsa kalsın. Çünkü Monte McNair ve organizasyon, ellerindeki varlıkları koruma konusunda çok iyi bir iş çıkardılar ve takas edilebilir sözleşmelere sahipler. Müsait olabilecek yıldızlar için piyasada kesinlikle bir rol oynayacaklar."



Kings, geçtiğimiz yaz döneminden beri Toronto Raptors'ın ikilisi Siakam ve Anunoby'yi takas etmek için görüşmelerde bulunsa da, McNair henüz bu konuda karara varmamıştı.



Siakam sözleşmesinin son yılındayken, Anunoby'nin kontratında ise gelecek sezon için oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Kings ekibi, 8-5'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.





