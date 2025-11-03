03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Kidd: "Kyrie'yi bu yıl içinde parkede görmeyi umuyoruz"

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın zorlu sezon başlangıcına rağmen Kyrie Irving'in dönüşü konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2025 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kidd: 'Kyrie'yi bu yıl içinde parkede görmeyi umuyoruz'
Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın zorlu sezon başlangıcına rağmen Kyrie Irving'in dönüşü konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.

Kyrie Irving'in sakatlığı, Mavericks'in sezon öncesi döneminde en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Yıldız oyuncunun dönüşü için net bir tarih verilmezken, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sezona giren Mavericks, süper yıldız oyun kurucusuna büyük ihtiyaç duyuyor.

İlk raporlar Irving'in Ocak 2026'da sahalara dönmesini öngörse de Jason Kidd, The Athletic muhabiri Christian Clark'a yaptığı açıklamada daha umutlu bir tablo çizdi:


"Kai'ın geri dönmesini dört gözle bekliyoruz," diyen Kidd, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Umarım 2025 yılı içinde döner, 2026'ya kalmaz. Ne olacağını göreceğiz."

Kidd'in bu sözleri, Dallas cephesi için moral verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yıl bitmeden Irving'in kadroya dönmesi, Mavericks için büyük bir avantaj olabilir.

Christian Clark ayrıca, Kidd'in genellikle Kyrie Irving'in sağlık durumuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını, bu açıklamanın önceki temkinli tutumunun aksine umut verici bir sinyal olduğunu belirtti.

Irving, ön çapraz bağ sakatlığından sonra rehabilitasyon sürecinde temas içermeyen antrenmanlara başlamış durumda. Dallas ekibi, 33 yaşındaki yıldızın sahalara tam anlamıyla hazır dönmesi için acele etmeden süreci dikkatle yürütüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
