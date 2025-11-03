Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, takımın zorlu sezon başlangıcına rağmen Kyrie Irving'in dönüşü konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.Kyrie Irving'in sakatlığı, Mavericks'in sezon öncesi döneminde en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Yıldız oyuncunun dönüşü için net bir tarih verilmezken, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sezona giren Mavericks, süper yıldız oyun kurucusuna büyük ihtiyaç duyuyor.İlk raporlar Irving'in Ocak 2026'da sahalara dönmesini öngörse de Jason Kidd, The Athletic muhabiri Christian Clark'a yaptığı açıklamada daha umutlu bir tablo çizdi:diyen Kidd, sözlerini şöyle sürdürdü:Kidd'in bu sözleri, Dallas cephesi için moral verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yıl bitmeden Irving'in kadroya dönmesi, Mavericks için büyük bir avantaj olabilir.Christian Clark ayrıca, Kidd'in genellikle Kyrie Irving'in sağlık durumuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını, bu açıklamanın önceki temkinli tutumunun aksine umut verici bir sinyal olduğunu belirtti.Irving, ön çapraz bağ sakatlığından sonra rehabilitasyon sürecinde temas içermeyen antrenmanlara başlamış durumda. Dallas ekibi, 33 yaşındaki yıldızın sahalara tam anlamıyla hazır dönmesi için acele etmeden süreci dikkatle yürütüyor.