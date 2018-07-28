Khimki, NBA'den transfer etti!

Khimki Moskova

Jordan Mickey

Turkish Airlines EuroLeague'in Rus temsilcilerinden, ABD'li uzunile anlaştı.NBA'de geçirdiği son 3 sezonu Boston Celtics ve Miami Heat kadrolarında geçiren 24 yaşındaki oyuncu, Rus ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.Mickey, NBA'de Celtics kadrosunda yer aldığı dönemde D-League ekibi Maine forması giyerken 18.6 sayı, 9.7 ribaunt, 3.8 blok ortalamaları yakalamıştı. Aynı zamanda 2016'da D-League All-Star'a seçilmişti.Jordan Mickey, Khimki Moskova ile ilk Avrupa deneyimini yaşamaya hazırlanırken Rus ekibinin koçu Georgio Bartzokas da ABD'li oyuncunun sistemlerine çok uygun bir isim olduğunu belirtti.