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Khimki, NBA'den transfer etti!

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Khimki Moskova, kadrosunu ABD'li uzun Jordan Mickey ile güçlendirdi.

Kaynak: Fanatik
Khimki, NBA'den transfer etti!
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28 Temmuz 2018 15:50
Turkish Airlines EuroLeague'in Rus temsilcilerinden Khimki Moskova, ABD'li uzun Jordan Mickey ile anlaştı. 

NBA'de geçirdiği son 3 sezonu Boston Celtics ve Miami Heat kadrolarında geçiren 24 yaşındaki oyuncu, Rus ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Mickey, NBA'de Celtics kadrosunda yer aldığı dönemde D-League ekibi Maine forması giyerken 18.6 sayı, 9.7 ribaunt, 3.8 blok ortalamaları yakalamıştı. Aynı zamanda 2016'da D-League All-Star'a seçilmişti. 

Jordan Mickey, Khimki Moskova ile ilk Avrupa deneyimini yaşamaya hazırlanırken Rus ekibinin koçu Georgio Bartzokas da ABD'li oyuncunun sistemlerine çok uygun bir isim olduğunu belirtti. 

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