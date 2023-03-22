Kevin N'Koudou'ya izin çıkmadı

Kamerunlu oyuncuile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou, Asbaşkanbir görüşme yapıp, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne detakım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı" demişti.Konuyu teknik direktörgörüşen Kocadağ'a N'Koudou'nun kadro planlamasında yer almadığı bilgisinin verildiği kaydedildi.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Kevin N'Koudou, bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.