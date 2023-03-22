Kevin N'Koudou'ya izin çıkmadı

Beşiktaş'ta Kamerunlu oyuncu Kevin N'Koudou ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou, Asbaşkan Emre Kocadağ'la bir görüşme yapıp, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne detakım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı" demişti.
Konuyu teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Kocadağ'a N'Koudou'nun kadro planlamasında yer almadığı bilgisinin verildiği kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Kevin N'Koudou, bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.
Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou, Asbaşkan Emre Kocadağ'la bir görüşme yapıp, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne detakım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı" demişti.
Konuyu teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Kocadağ'a N'Koudou'nun kadro planlamasında yer almadığı bilgisinin verildiği kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Kevin N'Koudou, bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.