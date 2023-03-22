Kevin N'Koudou'ya izin çıkmadı

Beşiktaş'ta kadroya geri dönmek isteyen Kevin N'Koudou'ya teknik heyetten onay gelmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou'ya izin çıkmadı
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22 Mart 2023 10:44
Beşiktaş'ta Kamerunlu oyuncu Kevin N'Koudou ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou, Asbaşkan Emre Kocadağ'la bir görüşme yapıp, "Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne detakım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı" demişti.

Konuyu teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Kocadağ'a N'Koudou'nun kadro planlamasında yer almadığı bilgisinin verildiği kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Kevin N'Koudou, bu maçlarda 5 gol 1 asist kaydetti.



 
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