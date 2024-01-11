Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor ile oynanan maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü!
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11 Ocak 2024 19:05
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gördü.

Kerem, Sivasspor deplasmanında uzatma dakikalarında yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

25 yaşındaki futbolcu, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

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