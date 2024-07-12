Kenan Yıldız, ameliyat olacak!

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ın burnundan operasyon geçireceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kenan Yıldız, ameliyat olacak!
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12 Temmuz 2024 17:54
EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösteren Kenan Yıldız, ameliyat olacak.
Di Marzio'nun haberine göre; milli oyuncu, burnundan operasyon geçirecek.

JUVE KAMPINA KATILACAK

Ameliyatın ardından birkaç günlüğüne tatile çıkacak olan Kenan Yıldız, tatilinin sona ermesiyle birlikte Juventus'un sezon öncesi hazırlık kampına katılacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncu, Juve formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı.

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