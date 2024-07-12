EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösteren Kenan Yıldız, ameliyat olacak.Di Marzio'nun haberine göre; milli oyuncu, burnundan operasyon geçirecek.Ameliyatın ardından birkaç günlüğüne tatile çıkacak olan Kenan Yıldız, tatilinin sona ermesiyle birlikte Juventus'un sezon öncesi hazırlık kampına katılacak.Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncu, Juve formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı.