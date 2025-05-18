Serie A'nın 37. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi konuk etti.



Allianz Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Juventus, 2-0 kazandı.



Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Nicolas Gonzalez ve 88. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.



Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada 92 dakika forma giydi ve takımının attığı 2 golünde hazırlayıcısı oldu.



Bu sonuç ile birlikte Juventus puanını 67'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Udinese ise 44 puan ile 12. sırada konumlandı.



Ligin son haftasında Juventus, Venezia'yı konuk edecek. Udinese, Fiorentina'yı ağırlayacak.





