Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası takvimine gelecek yıl İstanbul Park pistinin eklenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.



Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeterli sponsor desteklerinin bulunması halinde "Superbike, yaklaşık 12 yıl sonra 2025'te tekrardan Türkiye'ye gelecek." dedi.



İstanbul Park'ın yeni işletmecisi Lale Cander ile incelemeler ve görüşmeler yapıldığını, Superbike yetkililerinin İstanbul Park'ı ziyaret ettiklerini aktaran Sofuoğlu, "Pist hazır ve herkes Superbike'ın 2025 yılı takviminde Türkiye'nin yer almasını istiyor. Özellikle de sporcularımız. Ancak bulunması gereken bütçeler var." şeklinde konuştu.



"Toprak, bir aksilik olmazsa 2024 Dünya şampiyonu olacaktır"



Superbike yarışlarının bitimine iki hafta kala en yakın rakibinin 39 puan önünde lider durumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun "bir aksilik olmazsa 2024 Dünya şampiyonu olacağını" kaydeden Sofuoğlu, 6 Eylül'de geçirdiği kazanın ardından 6 yarış kaçıran Toprak'ın Aragon'da istediğini aldığını ifade etti.



Sofuoğlu, "Toprak, çok zorlu üç haftadan sonra Aragon'a geldi ve perşembe günü yarışıp yarışmayacağını bilmiyorduk. Doktorlar onay verince yarıştı. Biz her zaman kazanmak istesek de asıl amacımız buradan puan çıkarmaktı. Futbol maçında da böyledir. Her maçı kazanamazsınız önemli olan sezonu şampiyon olarak tamamlamaktır. Önümüzde Portekiz ve final İspanya yarışı var. Portekiz'de de bir şansımız var ama büyük ihtimalle Toprak, İspanya'da şampiyonluğu alacaktır. Motor sporu bu, her an bir aksilik yaşayabiliyorsunuz. Bir aksilik yaşamazsak 2024 dünya şampiyonluğu bizim." açıklamasında bulundu.



Bahattin Sofuoğlu artık Yamaha ile yarışacak



Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün ise "henüz yetişme aşamasında olduğunu" vurgulayan Sofuoğlu, "Yeterli tecrübe kazanılıp, vakti zamanı geldiğinde Can ve Bahattin'i de her yarışta podyumda göreceğiz. İnşallah onlarla yapmış olduğumuz çalışmalar antrenmanlar burada karşılığını verecektir." diye konuştu.



Gelecek sezon hem Can hem de Bahattin'de büyük bir değişikliğe gidileceğini açıklayan Sofuoğlu, "Önümüzdeki yarış Bahattin şu an yarıştığı takımdan (MV Agusta Reparto Corse) ayrılıyor ve başka bir marka (Yamaha) ile yarışacak. O yüzden Bahattin'in parlamasını bekliyorum. Önümüzdeki yıl hem Bahattin hem de Can'ın çekişmelerine sahne olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



"İyi bir federasyonumuz var. Doğru insanlar kazansın, biz onlarla yolumuza devam ederiz"



Sofuoğlu ayrıca, kısa bir süre önce hayatını kaybeden TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın ardından federasyonda olacak değişikliklerden beklentileriyle ilgili soruya şu cevabı verdi:



"Federasyonun içinde ne olup ne bittiğini çok bilmiyorum. Bekir Yunus Uçar başkanımızı yakın bir tarihte kaybettiğimizden ötürü o anlamda büyük bir üzüntümüz var. Başkandan çok bizim abimiz gibiydi. Böyle bir insanı kaybettik. Tabii ki federasyonda herkesin morali bozuk ama federasyonda başkanımızla birlikte çalışan ekibin devam etmek istediğini biliyorum. Bizim hiçbir zaman federasyon ile bir sıkıntımız olmadı. Allah'ın izniyle biz yolumuza devam edeceğiz. Federasyonu da en doğru insanların yöneteceğine inanıyorum. Bizim diğer spor dalları gibi çok çalkantılı bir federasyonumuz da yok. İyi bir federasyonumuz var. Doğru insanlar kazansın, biz onlarla yolumuza devam ederiz."



Zayn gelecek yıl İngiltere, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde yarışacak



Özel olarak çalıştırdığı, sosyal medyaya koyduğu videolarla büyük ilgi toplayan 5 yaşındaki oğlu Zayn hakkında da konuşan Sofuoğlu, "Zayn ile ilgili benim hayalim onun bir sosyal medya fenomeni olması değil. Onunla ilgili hayallerimiz Türkiye'yi temsil eden bir sporcu olması. Onu centilmen bir sporcu gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse Formula 1'i istiyoruz. Motosiklet yarışlarına da giriyor. Şimdi Türkiye Motosiklet Şampiyonası var. Onu kazanırsa 5 yaşında Türkiye şampiyonluğunu alacak. Bir hafta sonra da Türkiye Karting Şampiyonası var. Orada da şampiyon olursa her ikisini de kazanmış olacak. Ben ona iyi bir altyapı eğitimi vermeye çalışıyorum. İleride Allah ne gösterir kaderinde ne vardır hepsini beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyayı "Zayn'ın dünya çapındaki popülaritesini artırmak için kullandığını" belirten Sofuoğlu, şunları kaydetti:



"Çünkü önümüzdeki yıl inşallah İngiltere'de karting yarışlarında yarışmayı düşünüyoruz. Ardından da İtalya ve Avrupa'nın birçok ülkesindeki şampiyonalara katılacağız. O yüzden sosyal medyadaki popülarite çok önemli. Yapmış olduğumuz videolarda Türkiye bazlı değil dünyanın her yerine izlenecek işler yapmaya çalışıyorum. Açıkçası çok yorucu oluyor. Zayn için özel bir ekip çalışmıyor. Ben antrenman yaptırıyorum ondan sonra yaptığım şeylerin videosunu çekiyoruz ve Instagrama atıyoruz. Çokta beğeniliyor, çok iyi gidiyor. Allah nazardan saklasın inşallah. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin."