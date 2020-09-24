Bundesliga 2'ye düşen Fortuna Düsseldorf, Almanya'da transferdeki tavrı nedeniyle eleştirildi.



Alman basını, Düsseldorf'un Kaan Ayhan sürecini iyi yönetemediğini ve başarılı defans oyuncusunun 2 milyon 750 bin Euro gibi düşük bir bedelle Sassuolo'ya transfer olduğunu hatırlatırken, aynı durumun Kenan Karaman'da yaşanmaması gerektiğini vurguladı.



Başakşehir'in transfer gündeminde olan futbolcu için şu ana kadar gelen en yüksek transfer teklifinin 1 milyon 250 bin Euro olduğu ifade edildi.



Kenan, geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada 6 gole imzasını atmıştı.



