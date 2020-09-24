Kenan Karaman için en üst teklif: 1.250!

Fortuna Düsseldorf'a Kenan Karaman için gelen en yüksek teklifin 1.250 milyon euro olduğu duyuruldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Kenan Karaman için en üst teklif: 1.250!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2020 10:36
Bundesliga 2'ye düşen Fortuna Düsseldorf, Almanya'da transferdeki tavrı nedeniyle eleştirildi.

Alman basını, Düsseldorf'un Kaan Ayhan sürecini iyi yönetemediğini ve başarılı defans oyuncusunun 2 milyon 750 bin Euro gibi düşük bir bedelle Sassuolo'ya transfer olduğunu hatırlatırken, aynı durumun Kenan Karaman'da yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Başakşehir'in transfer gündeminde olan futbolcu için şu ana kadar gelen en yüksek transfer teklifinin 1 milyon 250 bin Euro olduğu ifade edildi.

Kenan, geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada 6 gole imzasını atmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için